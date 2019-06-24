Согласно материалам дела, мужчина, который лишился части трудоспособности, просит возместить потраченные на лечение 1000 евро и 70 000 евро в качестве возмещения морального ущерба.
Истец указал, что в 2015 году он стал добровольцем, заключил с ЛА соответствующий договор. 14-17 апреля 2016 года он участвовал в полевых учениях, во время которых он, переодевшись в гражданскую одежду, должен был отправиться на наблюдение за мнимым противником.
Истец указал, что он в гражданской одежде ходил по лесным участкам, где было много клещей, во время учений спал в спальных мешках, по ночам были ночные дежурства. В месте проведения учений не было душевых.
Истец указал, что он не заметил, что в него впился клещ, а потом заболел клещевым энцефалитом, после болезни комиссия установила, что он трудоспособен всего на 60%.
Мужчина получил однократную компенсацию, но, по его словам, расходы на лечение растут, а компенсация была небольшой.
По словам истца, сегодня он все еще платит за лечение, а эти расходы работодатель ему не компенсирует. Кроме того, работодатель не делал ему прививки от клещевого энцефалита, поэтому мужчина требует возмещения морального ущерба.
Суд пока еще не приступил к Вильнюсский участковый суд обратился к специальной коллегии судей Верховного суда Литвы с просьбой оценить, может ли вообще участковый суд заниматься рассмотрением такого дела.
ВСЛ 17 июня решил передать дело в Административный суд Вильнюсского округа.
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