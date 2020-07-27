aA
После доставки военной техники на прошлой неделе французы завершили комплектацию роты военных в составе Батальона НАТО в Литве.
Prancūzijos kariai
Prancūzijos kariai
© AFP / Scanpix

Около 300 французских военных с пятью танками Leclerc и с более чем десятью боевыми машинами пехоты (БМП) будут служить в Литве до конца года.

Первые военные прибыли в батальон в начале июля, позднее была доставлена военная техника. Военные и техника были доставлены поездами и самолетами.

"После того, как 3 июля 2020 года прибыли первые военные, в данный момент Французский тактический компонент боевой группы Сил передового базирования НАТО полностью дислоцирован в Рукле на шестимесячную ротацию до конца декабря", – сообщил BNS военный атташе Франции, полковник Стефан Леклете.

Статьи по теме:
Пополнившие батальон НАТО французские военные проведут презентацию в Рукле  (7)
В батальон НАТО в Литве прибывают французские военные  (26)

"Контингент, кроме прочего, обладает пятью основными боевыми танками Leclerc 14 БМП VBCI", – добавил офицер.

Военные и техника прибыли из Пятого драгунского батальона Вооруженных сил Франции, дислоцированного в Майи-ле-Кан.

Во французский контингент в Литве входят почти 300 военных, из них около 200 военных входят в роту механизированной пехоты, и еще около 100 военных выполняю административные и логистические задачи.

Боевая группа Сил передового базирования НАТО под командованием Германии состоит более чем из 1200 военных.

Батальоны НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польши дислоцированы в начале 2017 года, в качестве реакции России на агрессию в Украине и военную активность в регионе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Специалист: если ситуация ухудшится - придется думать о введении обязательного ношения масок (44)

Директор Вильнюсского департамента Национального...

Установили срок запуска системы e.sveikata: новейшие данные пока не удастся восстановить (10)

Работа системы e.sveikatа самое позднее должна быть...

Новые случаи коронавируса в Литве: больше всего в Каунасском округе (4)

Минздрав Литвы сообщил, что за прошедшие сутки в Литве...

За последние сутки в Литве диагностировали 11 новых случаев коронавируса (13)

За последние сутки в Литве диагностировали 11 новых...

Опрос показал, чего жителям не хватает в большинстве районов Вильнюса (5)

Опрос жителей Вильнюса показал, что главное для них -...

|Maža didelių žinių kaina