Литовские вооруженные силы отправляют на мероприятие отряд роты Почетного караула в униформах времён войны XIV века.

Инсценировка пройдёт по случаю 608-й годовщины битвы.

"Это – средство мотивации солдат, возможность им самим внести свой вклад в их историю», - сказал Лаймис Братикас, представитель отдела стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы.

Все литовцы соберутся в лагере, расположенном на поле битвы. Сюда приезжают не только поляки, но и украинцы, и белорусы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы флагов Витиса было как можно больше", - сказал Братикас.

По его словам, войска будут представлять условные силы Великого княжества Литовского (ВКЛ).

На мероприятие, ежегодно привлекающее тысячи людей, также отправляется Клуб реконструкции средневековой истории и рыцарского боевого искусства "Посланники Средневековья", а также "Каунасский военно-исторический клуб".

15 июля 1410 г. рядом с Грюнвальдом произошло одно из величайших сражений эпохи. Во время Грюнвальдской битвы объединенные силы Великого княжества Литовского и Королевства Польского, возглавляемые Витаутасом и Йогайлой, разбили орден тевтонских рыцарей.