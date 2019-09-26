Военнослужащих Литвы начали вакцинировать против кори

"Призывники в соответствии с их возрастом должны быть вакцинированы от кори в соответствии с утверждённым Министерством здравоохранения графиком профилактической вакцинации детей", - указал в сообщении для печати руководитель сектора надзора за здоровьем военнослужащих Военно-медицинской службы Ирмантас Амбразявичюс.

Военно-медицинская служба приобрела 3000 доз вакцины против кори.

Вакцинация кори проводится военнослужащим профессиональной воинской службы, обязательной начальной воинской службы, военнослужащим активного резерва, курсантам Военной академии.

До сего времени комплексные прививки против кори, эпидемического паротита и краснухи делали только служащим в международных операциях.

Военно-медицинская служба планирует приобрести в ближайшие годы ещё 10 тыс. доз вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.

По утверждению Министерства обороны, решение о вакцинации военнослужащих было принято ввиду значительного увеличения заболеваемости корью в Литве.

Военнослужащих также вакцинируют против дифтерии и столбняка, клещевого энцефалита и сезонного гриппа, а с 2020 года будут введены прививки от менингококковых инфекций.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, в этом году в Литве было подтверждено в общей сложности 825 случаев кори, в том числе 192 у детей и 633 у взрослых.

В предыдущие годы число случаев заболевания корью не превышало нескольких десятков.