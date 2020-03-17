Литовские граждане были переданы на проверку несущим дежурство в аэропорту службам, сообщило Минобороны.
После возвращения из полёта дезинфицирован, чтобы его можно использовать для выполнения других задач. Экипаж самолета во время полёта был в защитных костюмах.
Самолёт не только доставил жителей страны, которые не могли вернуться домой, но и привёз предназначенные для трансплантации донорские органы – стволовые клетки.
Застрявшим в Германии литовцам Польша запретила возвращаться через её территорию на автомобилях.
Через Польшу организованным конвоем пропускают автобусы и микроавтобусы. МИД сообщает, что пассажиры легковых автомобилей должны будут возвращаться из Германии поездом, а автомобили – паромом.
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