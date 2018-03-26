Директор Второго департамента оперативных служб Ремигиюс Балтренас подробно не говорит о том, есть ли в Калининградской области ядерные боеголовки, однако он утверждает, что "дислоцирована целая система ядерного оружия", которая "от начала до конца", необходима для ядерных зарядов.
"В подробности вдаваться не буду, но это целая система - от начала до конца", - сказал 26 марта Балтренас на пресс-конференции в парламенте.
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