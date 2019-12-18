Военная форма привела к конфликту в ресторане: кто должен извиниться?

Офицер ЛА Эрнестас Каранаускас, который половину своей жизни служит в армии, 18 декабря поделился в фейсбуке своей историей. "Мне 40 лет, почти половину из них я служу в армии. Я стал военным потому, что в молодости верил, что могут принести пользу, я верил в мужество, в силу командной работы... Я верил, что униформа сделает меня лучше, внимательнее, ответственнее. Я верил, что буду примером... Почему я сейчас говорю об этом, да потому, что мне становится стыдно и страшно...

Стыдно за глупое общество, частью которого являюсь и я, а страшно потому, что дети, которые представляют собой наше будущее, наверное, не узнают, что такое гордится отцом-военным или братом в униформе.

На прошлой неделе у меня с коллегами появилась возможность посетить бар/ресторан, чтобы пообедать. Место, наверное, очень популярное, людей было много. Все столики у бара были заняты, только там где кафе переходит в "ресторан" (там на столах были скатерти) было свободно. Мы сказали, что сядем в ресторане.

После минуты молчания официант сказала, что в таком виде мы не можем занять место в ресторане. На вопрос, почему, ответ был простой: "Посмотрите на себя, вы же в униформе". Заверения, что мы не строители не помогли... В тот момент было смешно, да и ждать освободившийся столик долго не пришлось.

После обеда, когда мы выходили, заметили, что в РЕСТОРАНЕ сидел мужчина в худи и спортивной обуви. Среди других посетителей ресторана мужчин в костюмах тоже не было равно как и дам в вечерних нарядах. Я видел только "женщину", вернее, "даму" замотанную в шарф и в меховой шапке.

Я уже говорил, что служу в армии 20 лет и столько же лет ношу униформу. Униформа для военного - рабочая одежда, как костюм для работника банка. В моем костюме вместо галстука обозначение ранга на груди, вместо дорогого носового платка в кармане - бинт для оказания первой помощи, который может помочь пострадавшему, а мой сапоги блестят не хуже спортивных ботинок хипстера из офиса.

Я горжусь униформой и буду гордится пока смогу ее носить. Мне нестыдно быть военным, мне стыдно и жалко тех, которые не понимают... Не понимают, казалось бы, очевидного. P. S. Приношу извинения строителям, ведь ваша одежда, если она чистая, не уступает костюму с торчащим из кармана платком", – писал офицер.

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Под этой записью появились сотни комментариев, а на странице S-barаs появились отрицательные оценки и комментарии. Некоторые бары указали, что поддерживают военных и предлагают им обед дня за 3,5 евро.

В среду на странице S-baras отключили возможность оставлять оценку. Журналист DELFI обратился к Каранаускасу с просьбой рассказать об этом инциденте, однако ответа не получил.

Между тем представители S-barаs представили свою версию. Они отрицают, что игнорировали клиента за униформу – сказали, что к военным относятся с уважением и всегда их ждут.

"Мы в шоке. Обычно, если бывает какое-то недопонимание, мы приносим извинения, а в данном случае никто не обращался. Я читаю эту запись, я в шоке. Ведь он мог спросить. Он считает, что его не пустили из-за униформы, но это не так. Военные к нам приходят обедать уже примерно три года, он и сам приходит часто, был и на этой неделе. До сих пор ничего такого не было, бармены в ужасе, мне это напоминает тенденциозный выпад", – сказала DELFI руководитель S-barаs Виталия Шимкувене.

Она сказала, что говорила с официантками и выяснила, что ничего подобного военному не говорили. Напротив, ему сказали, что зал занят, поэтому его не пустили туда. А что же относительно заявления, будто не впустили из-за униформы:

"Вы, наверное, шутите? Я работаю 15 лет, столько тут бывает военных, и сегодня вечером придут, вы наверное, шутите? Мы должны опровергнуть клевету!", – сказала собеседница.

Работавшая на прошлой неделе официантка Лаура также сказала, что зал был заказан, там проходил бизнес-ланч, поэтому военному и не разрешили пройти туда.

"Я слышала, что ему сказали. Военные сюда приходят каждый день, и он тоже приходит. С военными обращаются вежливо, мы стараемся обслужить их первыми, они уходят довольные. Я не знаю, зачем унизили, оклеветали официантов, если что-то не так, мы всегда открыты для диалога", – заверила Лаура. Она сказала, что после этого скандала все равно будет обслуживать недовольного военного.

"Конечно, он - клиент. Мне нечего ему сказать, это, наверное, он должен извиниться за клевету", – прибавила она.