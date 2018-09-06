Исследование было проведено по заказу Литовской бизнес конфедерации. По данным исследования, водку в такой таре на праздники не покупают. Всего 0,2% респондентов сказали, что пили такую водку по праздникам.

Такую водку пили и 12% людей, которые выпивают регулярно, но понемногу. А вот в числе пьянствующих людей такая водка пользуется популярностью - ее пьют 33% респондентов (каждый третий).

Депутат Витаутас Кярнагис сказал, что такая тара вызывает неприятные чувства.

"Сколько мне довелось сталкиваться, спрашивать, в других странах такой тары не видел. Литовцы очень изобретательны. Водка в одноразовых запаянных стаканчиках - тоже изобретение, но у меня вызывает неприятные чувства", - сказал консерватор.

Кярнагис сказал, что понимает торговцев, которые подлаживаются к требованиям рынка.

"Но это уже вопрос самоопределения общества, к чему мы относимся терпимо. Можно многое придумать, но мы этого не делаем. Покупать и пить алкоголь в одноразовых запаянных стаканчиках - хуже, чем покупать "чернила" в пластиковых бутылках", - сказал депутат.

Депутаты Паулюс Саударгас и Кярнагис предлагали запретить продажу алкоголя в такой таре.

"Поправку к закону отклонили. Но сейчас я что-то слышал, что премьер высказывался против такой тары. Мне неважно, кто будет инициатором закона - мы с Саударгасом или "крестьяне", надеюсь, к логичному решению вернутся", - сказал Кярнагис, заметив, что пьющим это удобно, не надо платить за тару.



Исследования рынка, проведенные компанией Nielsen в 2016 году, показали, что на рынке полно алкоголя, предназначенного исключительно для сильно пьющих людей. Это крепкое пиво, крепленое вино, водка в одноразовых запаянных стаканчиках.

По данным исследований, в Литве распространен бытовой алкоголизм, здесь пьют реже, чем в других странах, но неумеренно.

По данным Департамента статистики Литвы, масштабы употребления алкоголя в нашей стране сокращается шестой год подряд. Однако исследование показало, что небольшая группа людей выпивает огромное количество алкоголя - 4% пьющих выпивают 26% всего алкоголя. Эти люди и являются причиной самых серьезных социальных проблем.

Статистический портрет пьющего жителя Литвы почти не изменился. Чаще всего это мужчина (87%), старше 50 лет (49%), со средним образованием (61%) или неоконченным средним (17%), часто безработный (35%), с доходами меньше 600 евро в месяц (38%), 32% - разведены, большинство (59%) характеризует свое финансовое положение как плохое.

Исследование показало, что в сельской местности пьющих почти в два раза больше, чем в городах: в деревне - 5,7% (в 2016 г. - 8,5%), в городе - 4,1% (4,6%), в крупном городе - 3,2% (4,2%).