Заведующая отдела коммуникации ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала DELFI, что женщине назначен штраф в соответствии с 8 ч. 417 ст. Кодекса об административной ответственности.
Штраф составляет 10-12 евро. Однако Самороковская сказала, что женщине назначили штраф в размере 5 евро. Поскольку его уменьшают либо если человек совершил правонарушение в первый раз, либо сознался в содеянном.
DELFI напоминает, что 25 апреля сообщалось, что с 5-го этажа стоянки у ТЦ Europa, проломив защитные ограждения, на дорогу упал BMW X6, которым управляла женщина (1976 г.р.). Автомобиль упал на крышу, женщина получила многочисленные травмы и попала в больницу.
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