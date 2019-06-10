В апреле в Вильнюсе на многоэтажной стоянке у ТЦ Europa произошло ДТП - водитель BMW X6 вместе с автомобилем выпала на дорогу. После ДТП водитель больше месяца лечилась и приходила в себя. После окончания лечения ее опросил следователь и назначил штраф.
© DELFI / Karolina Pansevič

Заведующая отдела коммуникации ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала DELFI, что женщине назначен штраф в соответствии с 8 ч. 417 ст. Кодекса об административной ответственности.

Штраф составляет 10-12 евро. Однако Самороковская сказала, что женщине назначили штраф в размере 5 евро. Поскольку его уменьшают либо если человек совершил правонарушение в первый раз, либо сознался в содеянном.

Статьи по теме:
Полиция все еще не может опросить водителя, выпавшего с многоэтажной стоянки авто  (16)
Видеокамера зафиксировала падение BMW из многоэтажной стоянки в Вильнюсе  (15)

DELFI напоминает, что 25 апреля сообщалось, что с 5-го этажа стоянки у ТЦ Europa, проломив защитные ограждения, на дорогу упал BMW X6, которым управляла женщина (1976 г.р.). Автомобиль упал на крышу, женщина получила многочисленные травмы и попала в больницу.

Статьи по теме:

Реакции владельцев многоэтажной стоянки, из которой вылетел автомобиль BMW: такого за 15 лет не было (28)

После ужасного происшествия в четверг, когда...

В Вильнюсе из многоэтажной парковки выпал автомобиль женщина, находившаяся в авто, в больнице (42)

После полудня на проспекте Конституции случилось...

Общество

В Вильнюсе прошел пикет в поддержку Ивана Голунова (14)

В сквере Бориса Немцова напротив посольства РФ в...

Водителю, которая на BMW выпала с многоэтажной стоянки, назначен штраф (1)

В апреле в Вильнюсе на многоэтажной стоянке у ТЦ Europa...

Предлагают новшество в Литве: зеленый сигнал светофора не будет мигать (7)

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы...

Избитую в Таурагском районе девушку выпишут из больницы, но лечение еще не завершилось

Спустя две недели интенсивного лечения избитую в...

В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (15)

Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...

TOP новостей

Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (187)

Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...

В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (15)

Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...

Rūta Rūta Rūta Rūta

Женщина выполняет такую работу, на которую многие не согласились бы: молодежь не задерживается (2)

Рамуне Пакштялене уже 13 лет работает крановщицей и...

Дискуссия в студии DELFI: Национальные меньшинства или национальные общины? (13)

Литовские эксперты и общественные деятели приняли...

Предлагают новшество в Литве: зеленый сигнал светофора не будет мигать (7)

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы...