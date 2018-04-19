На этой неделе была объявлена налоговая реформа, напрямую о налогах на автомобиле в ней ничего не сказано. Однако во время презентации реформы как премьер-министр Саулюс Сквернялис, так и министр финансов Вилюс Шапока упомянули о нем.

Кроме того, если до конца июня хотя бы формально не предложат что-то еще, вероятно, правительство нарушит план своей же программы, в котором сказано, что во втором квартале 2018 г. предусмотрено "предложение мер по снижению воздействия автомобилей на окружающую среду".

В плане сказано, что предусмотрено "постепенное снижение использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания" ( III квартал 2020 г.).

На просьбу уточнить, о покупке каких транспортных средствах для снижения загрязнения идет речь Минфин прислал следующий комментарий Шапоки:

"В реформе нет налога на загрязнение окружающей среды автомобилями. Такой вопрос может обсуждаться отдельно, как комплексная мера для снижения загрязнения вместе с возможностью предложения модели финансирования покупки более экологических автомобилей".

Советник министра охраны окружающей среды Миндаугас Баярунас убежден, что с точки зрения охраны окружающей среды и здоровья общества автомобиль не является всего лишь личным выбором. Тем, что выходит из выхлопной трубы, дышим мы все.

Есть несколько последствий загрязнения воздуха: повышение уровня загрязнения, преждевременная смертность и сокращение жизни людей, больше заболеваний дыхательной системы, а это связано с большими расходами на здравоохранение.

"Менее эффективные (загрязняющие окружающую среду) автомобили означают менее эффективное использование семейных финансов. Присмотр и ремонт старого автомобиля стоит дороже.

Старый автопарк в Литве превращается в могильник для отживших свое время импортных автомобилей из других стран Евросоюза. Средний возраст легковых автомобилей в Литве – больше 15 лет. Больше половины приобретенных в прошлом году автомобилей была старше 10 лет", – сказал советник.

По его словам, у Литвы есть обязательства перед ЕС снижать отрицательное влияние автомобилей на изменение климата. Если в ближайшие 10 лет Литва ничего не будет делать для этого, то стране это обойдется в 250–300 млн. евро.

"Итак, гораздо лучше для страны будет пересесть на эффективные автомобили, а сэкономленные средства направить на социальные и просветительские нужды", – сказал Баярунас.

"Главная задача – побудить жителей приобретать более эффективные (менее вредные для окружающей среды) автомобили, а не облагать налогами всех автомобилистов и получить больше средств в бюджет", - продолжил он.

По словам советника, в большинстве стран ЕС действуют налоги, связанные с тем, насколько вреден автомобиль для окружающей среды. Их платят ежегодно или при покупке автомобиля. Чаще всего налог платят не все, а только те, у кого автомобили загрязняют воздух больше установленной нормы.

Создатель проекта Automanas Рамунас Жилёнис считает, что действующие в Европе налоги на загрязняющие природу автомобили и роскошь - справедливы, однако, по его мнению, в Литве еще не время вводить такие налоги.

"Налог на загрязнение касается старых и загрязняющих природу автомобилей – не важно, с дизельным или бензиновым двигателем. Проблема в том, что возраст нашего автопарка больше 10 лет, а среднерыночная стоимость таких авто 3000–5000 евро.

Выходит, что налогами облагают самую чувствительную группу. Это то же самое, что просить пенсионеров платить за лечение, поскольку они чаще лечатся и им нужно больше лекарств. Это нелогично", – сказал обеседник.

По его мнению, сейчас разница в цене слишком велика, чтобы люди могли себе позволить более новые автомобили.

Жилёнис считает, что нужно больше побуждающих мер, чтобы люди покупали более экологические автомобили – не ограничиваться разрешением для электромобилей ездить по полосе A и бесплатной парковкой: "Это может быть связано с техосмотром, с использованием другой городской инфраструктуры, что-то еще, что побудит использовать "зеленый" транспорт".

По словам собеседника, по мере улучшения качества жизни, возраст автопарка снизится. По сравнению с соседями, мы покупаем меньше новых автомобилей. Но это обусловлено сложившимися традициями.

Жилёнис заметил, что человек, который ездит на автомобиле за 5000 евро, не пойдет в салон покупать авто за 25 000 евро.