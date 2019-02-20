Водителя удивила необычная художественная "инсталляция"

"Я ехал в сторону Тракай и заметил, что на радар надета подарочная коробка. Меня такая художественная инсталляция удивила. Такое ощущение, что отключение радаров – подарок Литовской дирекции автомобильных дорог лихачам. Наверное это и хотели подчеркнуть авторы инсталляции", – сказал он DELFI.

Однако портал напоминает, что не стоит особенно радоваться, поскольку полиция не намерена мириться с нарушениями ПДД. На дороги выехали непомеченные полицейские автомобили, фиксирующие лихачей.