Водителя удивила необычная художественная "инсталляция"

С 11 февраля в Литве отключили 139 радаров, которые находятся на дорогах между городами. Многих любителей быстрой езды эта весть порадовала. Читатель DELFI прислал фотографию одного из таких радаров, стоящего на дороге Вильнюс-Тракай.

"Я ехал в сторону Тракай и заметил, что на радар надета подарочная коробка. Меня такая художественная инсталляция удивила. Такое ощущение, что отключение радаров – подарок Литовской дирекции автомобильных дорог лихачам. Наверное это и хотели подчеркнуть авторы инсталляции", – сказал он DELFI.

Однако портал напоминает, что не стоит особенно радоваться, поскольку полиция не намерена мириться с нарушениями ПДД. На дороги выехали непомеченные полицейские автомобили, фиксирующие лихачей.

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