"Я ехал в сторону Тракай и заметил, что на радар надета подарочная коробка. Меня такая художественная инсталляция удивила. Такое ощущение, что отключение радаров – подарок Литовской дирекции автомобильных дорог лихачам. Наверное это и хотели подчеркнуть авторы инсталляции", – сказал он DELFI.
Однако портал напоминает, что не стоит особенно радоваться, поскольку полиция не намерена мириться с нарушениями ПДД. На дороги выехали непомеченные полицейские автомобили, фиксирующие лихачей.
Водителя удивила необычная художественная "инсталляция"
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