В редакцию Delfi обратился читатель Алексас, который рассказал, что недавно по эл. почте он получил протокол, в котором сообщалось о нарушении ПДД.

"В протоколе сказано, что скорость была превышена в Вильнюсе в такое-то время. Но если посмотреть на координаты, видно, что это какое-то место в России", – удивлялся мужчина.

Он рассказал, что обратился в полицию, но ему так и не ответили на вопрос, где было зафиксировано нарушение. Полиция не реагировала и на просьбу прислать фотографию автомобиля в момент превышения скорости.

"Я сомневаюсь в верности протокола, как я могу заплатить штраф? Как мне выяснить, допустил ли я вообще это нарушение, если полиция не отвечает?" – возмущался читатель Delfi.

В ответе Литовской дорожной полиции на запрос Delfi сказано, что координаты, которые есть в протоколе, можно проверить не по всем картам. Они были указаны с помощью системы координат LKS-94, поэтому надо пользоваться Maps.lt.

"Если человек искал координаты в системе WGS, то он и получил неверную информацию и месте", – сказано в ответе.

По данным полиции, если есть какие-то неясности в связи с протоколами, надо обращаться по указанной эл. почте.

Ранее полиция рассказала Delfi, что при составлении протоколов могут быть допущены ошибки и потому, что оборудование неточно настроено, и в силу человеческого фактора. Не стоит спешить с уплатой штрафа, надо проверить все данные.

По данным полиции, в 2020 году до конца июля с помощью мобильных радаров РoliScan FM1 зафиксировали больше 196 000 случаев превышения скорости. Почти 74 000 случаев зафиксировано в Каунасском округе, больше 60 000 - в Вильнюсском и 21 000 - в Клайпедском.