Водителя самоката суд признал виновником ДТП в Вильнюсе

"Мартинас Г. поехал через дорогу, не убедившись в безопасности этих действий, поэтому стал виновником ДТП.Избежать столкновения можно было бы, если бы он поехал через дорогу, убедившись, что нет машин или что его пропускают", – объявила судья Дайва Казлаускене.

Суд оставил в силе постановление Управления дорожной полиции ГКП Вильнюсского округа. Мартинасу Г. был назначен штраф в размере 50 евро. Поскольку суд признал его виновным, Мартинагу Г. придется возместить нанесенный материальный ущерб - заплатить за ремонт автомобиля.

Этот инцидент произошел 10 сентября 2019 года, в 18.11 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Салтонишкю и Пенинес. Мартинас Г. на электросамокате не пропустил автомобиль SAAB и столкнулся с ним, во время ДТП были повреждены оба транспортных средства.

Электросамокат столкнулся с ехавшим по второй полосе автомобиле, ехавший по первой полосе автомобиль Škodа едва успел остановиться. Его водитель сказал, что электросамокат промчался перед самой машиной на большой скорости.

Сотрудник полиции Ала Шимулявичене констатировала, что Мартинас Г. должен был соблюдать те же правила, которые соблюдают велосипедисты - это значит, снизить скорость и пересекать дорогу только убедившись, что его пропускают или машин нет.

Специалист констатировала, что ДТП можно было избежать, если бы Мартинас Г. соблюдал правила.