Водителя, который решил объехать затор, ждут неприятности

"Нарушение ПДД… Через двойную сплошную линию, против движения… Куда вы так спешите?", – писал читатель, который зафиксировал инцидент.

На видео запечатлен автомобиль техпомощи, который сразу за Панемунским мостом в пиковое время не захотел стоять в заторе и решил "срезать" путь. Выехав на встречную полосу, он свернул на аллею А.Сметоны.

Такие действия водителя могли привести к серьезному ДТП.

За такое нарушение грозит штраф от 170 до 230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.