Водителя, который решил объехать затор, ждут неприятности

"Нарушение ПДД… Через двойную сплошную линию, против движения… Куда вы так спешите?", – писал читатель, который зафиксировал инцидент.
На видео запечатлен автомобиль техпомощи, который сразу за Панемунским мостом в пиковое время не захотел стоять в заторе и решил "срезать" путь. Выехав на встречную полосу, он свернул на аллею А.Сметоны.
Такие действия водителя могли привести к серьезному ДТП.
За такое нарушение грозит штраф от 170 до 230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.
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