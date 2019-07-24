Инструктор Артурас Пакенас сказал, что ошибки бывают разные: одни совершают по незнанию, другие – по невнимательности. Кроме того, ошибки обусловлены и типом кругового перекрестка, поскольку на одних надо перестраиваться, на других сразу занимать свою полосу, а на третьих – остановиться и пропустить въезжающих на кольцо.

Пакенас заметил, что одна из основных ошибок – неправильно выбранная полоса движения. На "турбокруговых перекрестках", где движение идет по спирали, водитель должен заранее выбрать необходимую полосу, перестроиться на таком кольце уже невозможно.

"Водители не замечают знаков, куда ведет та или иная полоса, и только на самом кольце замечают, что выехать, куда надо, не получится. Тогда они начинают паниковать, перестраиваются, заезжая на разделяющие полосы возвышения, создают аварийные ситуации", – заметил инструктор.

Около кругового перекрестка важно, чтобы водитель обратил внимание на дорожные знаки, сразу же занял необходимую полосу, ведущую к нужному съезду. Правда он заметил, что есть такие перекрестки, на которых невозможно проехать по кругу, поэтому на середине надо перестраиваться, там появляется пунктирная линия.

Нередко причиной ДТП на круговом перекрестке бывает невнимательность. Пакенас сказал, что часть водителей, даже если перед ними стоит автомобиль, направляют все свое внимание на перекресток. Увидев, что могут заехать, не обращают внимания на стоящий перед ними автомобиль.

"Первый стоит, а второй едет. Так у кольца и сталкиваются два автомобиля. Основная проблема водителей - это то, что их внимание сосредоточено не на движении перед ними, надо всегда смотреть, нет ли впереди автомобиля", – сказал инструктор.

Еще одна проблема водителей – соединение главной дороги с кольцом. Это еще один тип кругового перекрестка, однако в этом случае право первенства у тех, кто въезжает на кольцо.

"Водители привыкли, что на кольце у них право первенства, поэтому и возникают проблемы в тех случаях, когда они должны пропускать въезжающих на кольцо", – сказал Пакенас.

Он также заметил, что на кольце не все водители включают повороты, информируя других о своих действиях.

"ПДД не требуют включать поворот при въезде на круговой перекресток, но не в этом основная проблема. Она возникает тогда, когда водители не показывают поворот, перестраиваясь или съезжая с кольца. В этих случаях поворот показывать обязательно", – подчеркнул инструктор.