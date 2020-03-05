Шяуляец Андрюс успел запечатлеть белый полицейский Volkswagen Caddy, который стоял у обочины с открытыми дверцами.
В машине стоял мобильный радар.
"Сейчас радары ставят вот так. Достаточно лишь открыть дверцы", – удивлялся водитель.
Фотография радара вызвала настоящую бурю среди водителей. Люди стали шутит, что не за горами то время, когда радары будут ставить на деревьях или в канализационных люках.
Одна из женщин сказала, что подобную картину видела и в Тельшяй.
"Говорят, что их ставят в самых аварийных местах, но на деле они хотят получить больше штрафов, а не защитить нас", – возмущался еще один водитель.
Delfi связался со специалистом ГПК Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене, она подтвердила, что полицейские ставили радар в машине.
"Почему бы и нет. Всем кажется, что что-то прячут, но на самом деле мы решили испробовать новшество", – сказала она.
По словам специалиста, такое решение было принято и потому, что радар тяжелый, с ним есть и другое оборудование, которое нужно для фиксации нарушения.
"И провода, и чемодан дополнительный, и другое оборудование. Все это тяжелое, каждый раз надо доставать, а при переезде на другое место – снова складывать обратно. Работать там, где может стоять автомобиль, удобнее и полицейским", – акцентировала собеседница.
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