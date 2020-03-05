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Шяуляйские водители не скрывали своего возмущения, когда увидели, что стражи порядка установили мобильный радар в служебном автомобиле. Многие расценили это как попытку спрятать радар, однако полицейские ответили, что это уже испытанный новый способ.
Šiaulių policijos pareigūnai trikojį pastatė tarnybiniame automobilyje. Grupės "Kur stovi trikojis radaras Šiauliuose" nuotr.
Šiaulių policijos pareigūnai trikojį pastatė tarnybiniame automobilyje. Grupės "Kur stovi trikojis radaras Šiauliuose" nuotr.

Шяуляец Андрюс успел запечатлеть белый полицейский Volkswagen Caddy, который стоял у обочины с открытыми дверцами.

В машине стоял мобильный радар.

"Сейчас радары ставят вот так. Достаточно лишь открыть дверцы", – удивлялся водитель.

Фотография радара вызвала настоящую бурю среди водителей. Люди стали шутит, что не за горами то время, когда радары будут ставить на деревьях или в канализационных люках.

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Одна из женщин сказала, что подобную картину видела и в Тельшяй.

"Говорят, что их ставят в самых аварийных местах, но на деле они хотят получить больше штрафов, а не защитить нас", – возмущался еще один водитель.

Delfi связался со специалистом ГПК Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене, она подтвердила, что полицейские ставили радар в машине.

"Почему бы и нет. Всем кажется, что что-то прячут, но на самом деле мы решили испробовать новшество", – сказала она.

По словам специалиста, такое решение было принято и потому, что радар тяжелый, с ним есть и другое оборудование, которое нужно для фиксации нарушения.

"И провода, и чемодан дополнительный, и другое оборудование. Все это тяжелое, каждый раз надо доставать, а при переезде на другое место – снова складывать обратно. Работать там, где может стоять автомобиль, удобнее и полицейским", – акцентировала собеседница.

ru.DELFI.lt
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