С такой ситуацией водители столкнулись в Новой Вильне, на перекрестке на ул. Парко. Там Вильнюсская мэрия обновила разметку. Однако после этих перемен водители так выстраиваются у перекрестка, что может сучиться лобовое столкновение. Мало того, сплошная линия, у которой водители должны останавливаться, даже не дорисована.

"Кто объяснит, как здесь ехать?" – вопрошал в фейсбуке в группе "Рейд в Вильнюсе" (Reidas Vilniuje) озадаченный водитель.

Вильнюсская мэрия информировала, что разметка на этом перекрестке была обновлена в этом году. На участке 1,2 км от ул. Пяргалесдо ул. Линксмои заменили ограждения, установили новое LED освещение, появился новый асфальт.

Также привели в порядок тротуары, въезды во дворы, оборудовали островки безопасности. Работ проделали немало, однако разметку до сих пор не завершили.

В ответе, который муниципалитет прислал порталу DELFI, указано, что ее обновят в ближайшее время.

Инструктор Артурас Пакенас сказал прямо: "Уже давно заметно, что власти и организаторов движения не волнует, как быть жителям с их "косяками". Такой глупости, которая здесь изображена, давно не было".

По словам эксперта, хаос вносят почти все перемены. Один из примеров – прежний порядок на круговом перекрестке на ул. Саванорю, когда всюду можно было выехать из двух полос, а на ул. Тукстантмячё - только по одной.

"Организаторы, говоря об этом порядке, утверждали, что все соответствует знакам. Но вопрос в том, почему выбран такой вариант? И так во всем: появились первые турбокруговые перекрестки, говорили, что ездить надо по знакам. Но до сих пор на разных знаках разный порядок. А то, что эта разница вводит водителей в заблуждение, никого не волнует. Не нравится, пусть не ездят", – возмущался Пакенас.

То же самое, по его словам, сейчас происходит и со светофорами. Новый порядок комментируют все, кому не лень, поэтому хаос не прекращается. По словам Пакенаса, этого хаоса можно было бы избежать, если бы при организации движения на первое место ставили не ведомственные, не политические, не коммерческие интересы, а интересы жителей Литвы. По его словам, можно было за полгода разъяснить тот или иной пункт ПДД. И главное, делать это, не обвиняя людей в тупости, дескать, что им тут непонятно.

"А сейчас, есть, как есть. Вот, нарисовали что-то, непонятно что. А ответ один: не понимаешь, не надо ехать. А кто ответит, если случится ДТП?", – возмущался специалист.