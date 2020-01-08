Полиция признала, что уже заметила брожение и озабоченность среди водителей, которые опасаются того, что не знают, где стоят такие радары, а значит, могут получить штраф за превышение скорости и за другие нарушения.

На странице "Литовской полиции" в социальных сетях появилась информация о том, что водители вместо фиксирования радаров должны сосредоточиться на вождении.

"Мы советуем – не превышайте скорость и не придется беспокоиться, если где-то вдруг появится радар. Вместо того, чтобы искать в телефоне информацию о радарах, сосредоточьтесь на вождении", – пишет полиция.

Она напоминает, что именно превышение скорости – одна из основных причин ДТП, поэтому в 2020 г. этому нарушению будут уделять больше всего внимания.

Водители пришли в ужас от того, что о радарах не будут предупреждать, и рассердились не на шутку. На портале Peticijos.lt появилась петиция, авторы которой требуют ставить перед такими радарами предупреждающие знаки.

"В Правилах дорожного движения сказано, что участок дороги, на котором стоит радар должен быть помечен знаком "Автоматический контроль", - пишут авторы петиции.

Они отмечают, что такие знаки перед радарами ставят и в других странах Европы, а также отмечают, что в темное время суток водитель, который не предупрежден знаком, может совершить ДТП, если его ослепит вспышка радара.

DELFI напоминает, что осенью прошлого года Литовская полиция больше чем за 1 млн. евро купила 37 мобильных радаров, которые фиксируют нарушения и автоматически передают их в регистр, поэтому штраф водитель получит в течение нескольких недель.

Какие штрафы грозят за превышение скорости в Литве?

За превышение скорости до 10 км/ч грозит предупреждение.

За превышение скорости на 11-20 км/ч штраф составляет 12-30 евро.

За превышение скорости на 21-30 км/ч грозит штраф 30-90 евро.

За превышение скорости на 31-40 км/ч грозит штраф в размере 120-170 евро, а если у стаж водителя меньше двух лет, то ему грозит лишение прав на 3-6 месяцев.

За превышение скорости на 41-50 км/ч грозит штраф в размере 170-230 евро, а если у стаж водителя меньше двух лет, то ему грозит лишение прав на 6-12 месяцев.

За превышение скорости больше чем на 50 км/ч грозит штраф в размере 450-550 евр и лишение прав на 1-6 месяцев, а если у стаж водителя меньше двух лет, то ему грозит лишение прав на 12-18 месяцев.