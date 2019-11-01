Вильнюсское самоуправление указало, что 1-3 ноября меняется порядок движения у Рокантишкского, Карвелишкского, Салтонишкского и Кайренского кладбищ. Стоянка автомобилей запрещена около остановок общественного транспорта, кольцевых разворотов и ворот.
Кроме того, в эти дни будет чаще курсировать общественный транспорт, который следует к кладбищам, а около Рокантишкского кладбища изменится маршрут 115 автобуса, 88 автобус будет останавливаться и ан остановке Тизенхаузу.
Каунасское самоуправление сообщает, что у Ромайняйского кладбище в пятницу и субботу движение будет односторонним. Около Кармелавского, Эйгуляйского, Сенявского, Панемунского, Петрашюнского и других кладбищ движение будет проходить в обычном порядке, однако если поток людей увеличится, ситуация может измениться.
В Клайпеде в выходные дни в зоне Йонишкского и Лебартайского кладбищ движение будет односторонним, чаще будет курсировать общественный транспорт – обещают, что автобусы будут ездить каждые 5–6 минут.
Дорожная полиция отмечает, что в выходные на всех дорогах Литвы поток машин будет больше обычного.
Кроме того, полиция обращает внимание на осеннюю погоду и сложные условия движения.
В выходные дни на дорогах Литвы будет дежурить больше полицейских автомобилей, особое внимание будут уделять патрулированию у кладбищ, регулированию движения и общественному порядку, полиция будет работать и в темное время суток.
Полиция просит жителей быть бдительными и заботиться о безопасности своего имущества: не оставлять в машинах ценные вещи, закрывать автомобили, дома не оставлять открытые окна, двери, в случае продолжительного отъезда попросить соседей присмотреть за квартирой.
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