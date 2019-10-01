В Кедайняйском районе, рядом с магистральной дорогой A8 Паневежис–Аристава–Ситкунай, между 49 и 53 км, между Стебуляй и Каткай пасется стадо зубров, предупреждает представитель Государственного лесничества, пишет rinkosaikste.lt.
Laisvėje gyvenantys Lietuvos stumbrai
© Romualdas Barauskas

Водителей, которые следуют по этому участку, просят проявлять бдительность, поскольку животные иногда опасно приближаются к дороге, а потом снова отбегают от нее. Особенно внимательными на этом участке надо быть в темное время суток, когда видимость ограничена.

Статьи по теме:

Литовские фермеры смогут вздохнуть свободнее: готовятся к переселению зубров (2)

В течение нескольких лет зубров планируют перевезти из...

Зубры мигрируют по региону: водители должны проявить внимательность (4)

Зубры в Паневежском районе продолжают мигрировать....

Зубры в Литве вышли на железнодорожное полотно (13)

19 марта зубры, обитающие в Кедайняйском районе, не на...

Дирекция автомобильных дорог предупреждает: на магистрали стадо зубров (6)

19 марта утром Литовская дирекция автомобильных дорог...

Общество

Министр транспорта Литвы побывал в Клайпеде, а потом поехал в Минск: "Говорить о проблемах, сотрудничестве и потоках" (1)

Новый министр транспорта Ярослав Наркевич впервые...

Водители, будьте бдительны: рядом с Via Baltica мигрирует стадо зубров

В Кедайняйском районе, рядом с магистральной дорогой A8...

Адамкус рассказал о состоянии здоровья своей супруги (8)

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус рассказал порталу...

В Клайпеде активизировалась банда подростков: на детей нападают даже в школах (1)

"Один из школьников даже лежал в больнице, его избили...

Новые обещания пенсионерам: в следующем году пенсии в Литве значительно вырастут (12)

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас...

TOP новостей

Новые обещания пенсионерам: в следующем году пенсии в Литве значительно вырастут (12)

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас...

"Островецкие учения" вскрыли проблему: не все жители получили уведомления об угрозе (23)

1 октября в 10.15 ч. Министерство внутренних дел Литвы в...

В Клайпеде активизировалась банда подростков: на детей нападают даже в школах (1)

"Один из школьников даже лежал в больнице, его избили...

Выпить на работе не получится: литовцы разработали оборудование для подсчета промилле и рабочего времени (30)

Литовский стартап не только нашел способ выяснить,...

Адамкус рассказал о состоянии здоровья своей супруги (8)

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус рассказал порталу...