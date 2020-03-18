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Во вторник вечером был открыт КПП Лаздияй-Огродники, но он не особенно помог водителям большегрузных машин. Направленные туда из Калварии тягачи вскоре забили не только пограничный участок, но и дорогу от Лаздияй в сторону Кросны и Алитуса.

В среду в обед тягачей было столько, что они доходили до Лаздияй, но это не все машины. Полиция пропускает столько машин, сколько пересекает границу, остальные стоят на дорогах Лаздияй-Кросна и Лаздияй-Алитус.

Скорость пересечения границы зависит от работы польских пограничников.

Полиция указала, что не позволяет стоять тягачам в городе, чтобы обезопасить Лаздияй от угрозы коронавируса.

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"Я приехал в Калварию в понедельник вечером, в 21 ч. остановился около Мариямполе, у АЗС Statetа, в 43 км от границы. Стоял там. Когда я был в 13-14 км от границы, полиция направила меня в Лаздияй. Сказали, что здесь нет очереди", – рассказал водитель тягача клайпедской компании Grensena.

Вместе с ним сюда проехала колонна из 20 машин.

"А здесь все не так, как говорили – очередь от Сейрияй, и здесь стоим. Когда проедем, неясно", – сожалел мужчина, сказав, что до сих пор стоит на том месте, где остановился, когда приехал.

У границы стоят тягачи с литовскими, белорусскими, польскими, украинскими, российскими и латвийскими номерами. Компания Lazdijų vanduo бесплатно раздает водителям воду, мэрия поставила биотуалеты, а вот никаких кафе и закусочных на этом участке нет.

ru.DELFI.lt
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