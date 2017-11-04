Уже в течение некоторого времени на магистрали A1 проводят подготовительные работы и сообщают о запланированном тестировании.

Основные работы по осмотру моста пройдут 5 ноября.

Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) информирует, что мост через Вилию (Нерис) с правой стороны был построен в 1964 г. сразу после строительства было проведено статическое и динамическое его тестирование. Мост с левой стороны per был построен в 1980 г., тестирования были проведены в 1981 г.

"Провели осмотр обоих мостов (правого и левого). Во время осмотров исследовали перекрытия, покрытие, опоры. Больше всего внимания уделили состоянию перекрытий, которые поддерживают конструкцию: замерили защитный слой арматуры, взяли образцы бетона для исследований. Планируется также исследовать перекрытия и опоры обоих мостов различными методами и установить уровень карбонизации бетона, провести исследования коррозии арматуры", – сказал представитель ЛДАД Лауринас Слапшис.

Один из мостов уже был исследован.

"Динамическое исследование левого моста было проведено. Сравнение результатов исследования в 2017 и 1981 г. показало, что динамические показатели моста не изменились, перекрытия остались такими же прочными, несмотря на значительное увеличение нагрузки. Был составлен план по проведению динамического исследования правого моста", – сказал Слапшис.

5 ноября с 05.00 до 14.00 ч. будет закрыт правый мост, в это время будут проводить исследования. В этот промежуток движение по мосту будет запрещено, транспорт будет направлен по левому мосту.

Полученные результаты исследования сравнят с результатами первого исследования, затем будет принято решение, что делать с этими мостами.