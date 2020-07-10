Delfi уже писал, что цены на техосмотр в Литве не меняются уже 5 лет: для бензиновых авто 14,5, для дизельных – 18,2, для газовых – 23,4 евро.

По данным Литовской ассоциации компаний, предоставляющих услуги техосмотра, Transeksta, сейчас техосмотр в Литве самый дешевый в ЕС. В Латвии услуги техосмотра стоят 25 евро, в Польше – 23, в Эстонии – 40 евро. В старых странах ЕС техосмотр стоит больше 50 евро, а в Германии – 106 евро.

Представитель Transeksta Ренальдас Габартас отметил, что с 1 июня пока никаких перемен не было. Ясно лишь, что в соответствии с новой методикой подсчета цен за техосмотр, которую установило Министерство транспорта, цены будет устанавливать ЛАБТ.

Габартас сказал, что пока ЛАБТ сократил время проведения процедуры техосмотра некоторых автомобилей. Если автомобиль класса M1 сейчас в норме проверяют 25 минут, то сейчас этот время сокращено до 18 minминут без заполнения документов. Он заметил, что на деле проверка дизельных авто требует больше времени, поэтому контролерам придется спешить с проверкой.

Габартас сказал, что по ценам пока никакой информации нет. Единственный ориентир - коррекция 2014 года, когда цены разрешили поднять на 15% (на 2 евро).

О ценах журналистам LNK говорил и министр транспорта Ярослав Наркевич: "Скачка цен не будет, но изменения будут. Может подорожать на несколько евро, все решит ЛАБТ".

Габартас подчеркнул, что важно иметь ясную ценовую политику.

Специалист ЛАБТ Агнете Лукшайте-Кярше сказала, что проект методики подсчета цен техосмотра уже подготовлен. Его обсудили с заинтересованными сторонами и ведомствами. Только общество активно не проявило себя.

Точные цены будут известны через два месяца после того, как утвердят новую методику.

Представитель Transeksta считает, что цены должны пересматривать ежегодно и учитывать финансовые показатели всех 10 компаний, предоставляющих такие услуги, а также зарплаты в Литве, инфляцию, индекс потребительских цен и т.д.