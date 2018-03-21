В 2012-2017 гг. в Литве из-за выезда на встречную полосу погибли 230 участников движения, еще 2334 получили травмы. Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Эдита Банене сказала, что было решено устанавливать приборы, фиксирующие запрещенный обгон по встречной полосе.

"Эти приборы будут идентифицировать таких нарушителей. Работают они просто: как только за городом автомобиль пересекает сплошную линию там, где стоит такой прибор, автоматически фиксируется нарушение ПДД", – сказала она.

Банене считает, что такие приборы помогут контролировать водителей и снизить количество трагических ДТП.

Такие приборы установят на участках повышенного риска и на аварийных участках дороги, где есть сплошная линия.

"Уже есть предварительные данные о наиболее опасных участках магистральных и основных дорог. До 2022 г. планируется установить 20 таких приборов", – сказала Банене.

Когда они начнут работать, будет зависеть от разных обстоятельств – организации процедуры закупки, подготовки документов, налаживания систем, приема информации и ее обработки в полиции и т.д.

Подобные приборы два года назад начали устанавливать в Германии. Примеру Германии последовали Австрия, Франция, Швейцария, сейчас идею на вооружение взяла Литва.