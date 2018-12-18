Во вторник утром в Литве движение осложняет небольшой снег и гололед, предупреждает Дирекция автомобильных дорог.
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным на 6 ч., в Вильнюсском, Утенском и Паневежском округах ночью шел снег или по-прежнему идет снег, поэтому поверхность дорог государственного значения покрыта слоем снега, скользкая.

В Западной Литве из-за гололеда дороги также скользкие.

В остальной части страны магистральные дороги мокрые, основные и районные с колеями из мокрого снега. На дорогах работает снегоуборочная техника, водителей просят не спешить.

В северо-восточной части Литвы небольшой снег, в других местах без осадков. Температура воздуха составляет 1-5 градусов мороза.

По данным Гидрометеорологической службы, днем местами возможен небольшой снег, кое-где ожидается гололед. Температура воздуха составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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