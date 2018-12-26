Она призывает водителей быть внимательными и не торопиться на районных дорогах с небольшой интенсивностью движения, так как они покрыты слоем снега и местами скользкие, поэтому необходимо выбирать надлежащую скорость и не совершать резких маневров.
Дороги чистят и посыпают, утверждает дирекция.
В Литве днем значительные осадки не ожидаются, температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла.
«Этой ночью во многих районах ожидаются туманы, они снизят видимость, а когда температура понизится до 0-3 градусов мороза, ожидается снег с дождем, сформируется тонкий слой льда на дорогах и тротуарах. Утром в западных районах ожидаются осадки, мокрый снег», - сказала М. Киркляускайте.
По ее словам, в четверг ожидаются дожди, температура 0-5 градусов тепла. «Мелкий дождь ожидается и днем, осадки перейдут с запада на восток, после обеда туман и осадки охватят всю страну. В восточных районах и на северо-востоке ожидается мокрый снег, а в северных и юго-западных районах осадки будут более интенсивными, чем в других регионах», - сказала она.
По словам синоптика, в пятницу и в выходные большие изменения не ожидаются, в пятницу ночью осадки – мокрый снег и дождь – растопят остатки снега во многих районах.
«Ночью на востоке страны будет формироваться гололед, а днем местами ожидается туман. Ночью во многих районах температура будет положительная, до 1 градуса мороза будет только на востоке страны, а днем от 0 до 5 градусов тепла», - сказала Киркляускайте.
В субботу утром во многих районах температура будет около 0, или ожидается небольшой мороз, только на взморье 3-4 градуса мороза. По словам синоптика, условия будут благоприятными для формирования гололеда.
В субботу ночью осадков будет немного, днем – больше, ожидается мокрый снег и дождь, температура днем 0-5 градусов тепла.
Водителей предупреждают о самых опасных дорогах
В среду днем в Литве покрытие главных дорог в основном...
Дежурные медики в Вильнюсе: в этом году Рождество – такое же, как обычно (2)
Вильнюсские медики утверждают, что в праздничные дни в...
Ночью условия дорожного движения ухудшат гололедица и гололёд (21)
Дорожное движение в среду ночью будет осложнено...
Общественная библиотека в Клайпеде будет названа в честь Иммануила Канта (62)
Клайпедскую общественную библиотеку назовут в честь...
TOP новостей
Дежурные медики в Вильнюсе: в этом году Рождество – такое же, как обычно (2)
Вильнюсские медики утверждают, что в праздничные дни в...
Призывают декларировать подарки и заплатить налоги (106)
В праздничный период Литовская ассоциация бухгалтеров...
Порошенко объявил о прекращении действия военного положения в Украине (64)
По словам президента Украины, решение о завершении...
Итоги года в России: растет социальное раздражение и недовольство властью, люди готовы к протестам (109)
В уходящем 2018 году можно зафиксировать сочетание двух...