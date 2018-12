Водителей предупреждают о самых опасных дорогах

Она призывает водителей быть внимательными и не торопиться на районных дорогах с небольшой интенсивностью движения, так как они покрыты слоем снега и местами скользкие, поэтому необходимо выбирать надлежащую скорость и не совершать резких маневров. Дороги чистят и посыпают, утверждает дирекция. В Литве днем значительные осадки не ожидаются, температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. «Этой ночью во многих районах ожидаются туманы, они снизят видимость, а когда температура понизится до 0-3 градусов мороза, ожидается снег с дождем, сформируется тонкий слой льда на дорогах и тротуарах. Утром в западных районах ожидаются осадки, мокрый снег», - сказала М. Киркляускайте. По ее словам, в четверг ожидаются дожди, температура 0-5 градусов тепла. «Мелкий дождь ожидается и днем, осадки перейдут с запада на восток, после обеда туман и осадки охватят всю страну. В восточных районах и на северо-востоке ожидается мокрый снег, а в северных и юго-западных районах осадки будут более интенсивными, чем в других регионах», - сказала она. По словам синоптика, в пятницу и в выходные большие изменения не ожидаются, в пятницу ночью осадки – мокрый снег и дождь – растопят остатки снега во многих районах. «Ночью на востоке страны будет формироваться гололед, а днем местами ожидается туман. Ночью во многих районах температура будет положительная, до 1 градуса мороза будет только на востоке страны, а днем от 0 до 5 градусов тепла», - сказала Киркляускайте. В субботу утром во многих районах температура будет около 0, или ожидается небольшой мороз, только на взморье 3-4 градуса мороза. По словам синоптика, условия будут благоприятными для формирования гололеда. В субботу ночью осадков будет немного, днем – больше, ожидается мокрый снег и дождь, температура днем 0-5 градусов тепла.

