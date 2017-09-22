После принятия нового порядка выяснилось, что многие водители не соблюдают это правило. Ситуацию улучшила лишь угроза лишения прав за такое нарушение.
Однако и убрать сразу все стрелки нельзя – такие радикальные перемены сильно увеличили бы число ДТП.
Директор Кедайняйской школы вождения Saugaus eismo centras Раймундас Буйнявичюс сказал, что "зеленые стрелки" в Литве могли появиться из-за экономии средств. На Западе от них уже отказались, сейчас настало время Литвы.
"В Европе такое есть лишь у нас и в Германии. Они были в Восточной Германии, в Западной - не было. После объединения хотели их упразднить, но жители Восточной Германии не сдались и требовали оставить стрелки.
Наконец, было принято компромиссное решение и такие стрелки оставили только на неоживленных перекрестках, где поворот направо безопасен.
У нас в течение длительного времени стояли старые светофоры – советского стандарта. Был принят порядок их замены, но, конечно, все упирается в финансы – за какие деньги заменить столько светофоров? То же самое касается и зеленых стрелок.
Вот и оставили переходный период до 2020 г. Я думаю, эта идея вообще возникла из бедности. Страны, которые много средств выделяют на безопасность движения, устанавливают в тех местах, где поворот направо безопасный, дополнительный сектор с горящей зеленой стрелкой.
В Литве тоже есть такие светофоры, но их оборудовать сложнее – дополнительная секция, лампочки, электроэнергия, управление – вот и решили использовать белую жесть с зеленой стрелкой", - сказал Буйнявичюс.
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