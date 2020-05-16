На видео – спортивный BMW M4 золотого цвета выписывает кренделя на круговом перекрестке около Пакуопджюпяй. Пакуопджюпяй – небольшой городок Паневежского района.
Водитель BMW не только кружится по кругу, но и дает задним колесам соскользнуть с асфальта, взрывая песок на обочине. Одного круга водителю показалось мало, он повторил свой маневр.
Водитель даже не спрятал номер своего BMW.
"Этот гражданин не только хулиганит на дороге, но и создает аварийную ситуацию. Может, этому человеку не хватает внимания, но мы живем в демократической стране, здесь закон один для всех", – написал читатель, приславший видео.
Литовская дорожная полиция в своем ответе Delfi подчеркнула, что может начать расследование по таким видео в социальной сети, не дожидаясь жалоб.
Представители полиции указали, что тут налицо хулиганское вождение. Водителя ждет штраф в размере 450-550 евро и лишение прав на 1-2 года.
В Литве бытует мнение, что если нарушение ПДД было зафиксировано на видео, а не с помощью полицейских приборов, то нарушителя наказать невозможно.
Но представители полиции акцентируют, что в таких административных делах как доказательство используют любые имеющиеся данные, подтверждающие вину подозреваемого.
"Например, полиция привлекла к административно ответственности за хулиганство и превышение скорости водителя, который превысил скорость (сфотографировал показание спидометра). Водитель обжаловал постановление в двух судах, но суды оставили в силе назначенное полицией наказание", – подчеркнули полицейские.
Полиция отметила, что если вы увидели опасное нарушение, об этом можно сообщить по номеру 112, а если зафиксировано видео, то его можно зарегистрировать на e-policija.lt.
Полиция информировала Delfi, что в связи с действиями водителя золотого BMW начато расследование.
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