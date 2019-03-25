На видео, которое было размещено в фейсбуке в группе "Нарушители ПДД" видно, как по Старому городу едет автомобиль Toyota Prius с логотипами и телефонными номерами компании E-transport.
Водитель Toyota Prius явно спешил. Поворачивая от Ратушной на ул. Руднинку, он решил объехать стоявшие у пешеходного перехода автомобили. Однако этот маневр не удался, и водитель вернулся на место.
Но ненадолго. На ул. Руднинку после реконструкции справа водители могут оставлять автомобили, центральная часть оставлена для проезжающих авто, а слева – велодорожка. Но это не остановило водителя. Он не только выехал на велодорожку, но и заехал на тротуар, обогнал другие автомобили, нарушая множество ПДД.
Обогнав все автомобили, водитель Toyota Prius съехал с тротуара и вернулся в полосу для автомобилей.
Глава автошколы Amplius LT и учитель по вождению Артурас Пакенас, увидев видео, только пожал плечами.
"Тут даже нечего комментировать", – не скрывал он удивления.
По его словам, такой водитель должен быть строго наказан, поскольку его действия сродни хулиганству, значит, полагается не только штраф, но и лишение прав как минимум на год.
Представители Литовской дорожной полиции сказали DELFI, что водитель нарушил несколько ПДД. "Совокупность всех этих нарушений квалифицируется как 420 ст. Кодекса административных правонарушений - хулиганское и опасное вождение.
С 1 апреля 2019 года за такие нарушения будут наказывать строже, чем сейчас. Грозит штраф в размере 450-1500 евро и лишение прав на срок до 5 лет.
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