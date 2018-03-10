После полуночи на проспекте Лайсвес остановили автомобиль Toyota Prius, компании eTransport. Выяснилось, что у водителя нет прав. Литовские права у него забрали за нарушение, а после того как истек срок наказания, молодой человек не пересдал на права. Бывший эмигрант заверил, что у него были английские права, но он их потерял. Молодого человека наказали за вождение без прав.

Около 1 ч. ночи участники рейда перебрались на ул. Гележинё Вилко к туннелю. Там остановили Lexus русскими номерами. Стекла машины были тонированными. Водителю предложили на выбор - штраф или снять пленку на месте. Гражданин Беларуси выбрал штраф.

Интерес полиции вызвал автомобиль Volvo, который внезапно остановился по другую сторону туннеля, в третьей полосе. Полицейские подъехали к автомобилю. Водитель сказал, что он остановился, поскольку что-то стало стучать в машине. Водитель был трезвым, документы были в порядке. Ничего подозрительного в машине не нашли. Водители разрешили ехать дальше.

В конце рейда около 2.30 ч. был остановлен нетрезвый гражданин Украины. Он ехал на Opel Vectra. Алкотестер показал 1,73 промилле. Начато расследование. Кстати, сам мужчина удивился, что его оценили как пьяного, и спросил: "Разве это много?".

С ним в машине находились два его соотечественника. Мужчины работают в Литве. Пока полиция заполняла документы, пассажиры Opel предлагали журналистам деньги "за помощь" (просили помочь их другу).

Всего во время рейда зафиксировали 33 нарушения. Большинство было наказано за отсутствие страховки, техосмотра или "кленового листа".