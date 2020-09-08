Водитель BMW превратил городскую дорогу в гоночную трассу

В воскресенье после обеда на странице Kas vyksta Kaune в социальной сети каунасец поделился видео с необычным маневром. На ул. Шауклю, недалеко от Каунасского замка, перед носом его автомобиля появился BMW. Этот автомобиль пересек двойную сплошную линию, а далее продолжил путь как ни в чем не бывало.
Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что за обгон в запрещенных местах, за пересечение двойной линии и за выезд на встречную полосу, за создание опасной ситуации грозит штраф в размере 170-230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев. Если у водителя нет прав, то штраф составляет 300-600 евро.
За хулиганское вождение ждет штраф 450-550 евро и лишение прав на 1-2 года. Нетрезвых водителей ждет штраф в размере 750-1000 евро.
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