Движение транспорта на этом участке запрещено, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.
"Переправа автомобилей при помощи трала прекращена, мы ходим пешком через построенный участок эстакады", - сказала BNS староста Русне Даля Дробнене. Компания Kelių priežiūra больше не переправляет легковые автомобили, жителей и пассажиров при помощи специальной техники, поскольку уровень воды поднялся выше 80 см. Вопрос переправы решает мэрия , она объявила чрезвычайную ситуацию.
"Мы сталкиваемся с этими проблемами на протяжении 60 лет, мы знаем, что это наводнение будет последним. Мы его спокойно переживем, у нас есть эстакада, остались лишь последние работы", – порадовалась Дробнене.
Протяженность затопленного участка 450 м.
Вода стала затапливать дорогу с четверга, тогда уровень воды на участке протяженностью 391 м составляла 6 см.
Позже уровень воды стал расти. Шилуте-Русне - единственная дорога, которая ведет на остров Русне, часть этой дороги ежегодно весной и осенью затапливают воды реки Атмата.
Сейчас на этом месте строят эстакаду, которая должна решить вопрос сообщения во время половодья.
В январе правительство указало, что на работы выделено 10 млн. евро, строительство должно завершиться в мае.
Пожарные-спасатели оказывают помощь жителям затопленного населенного пункта.
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