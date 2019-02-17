Движение транспорта на этом участке запрещено, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.

"Переправа автомобилей при помощи трала прекращена, мы ходим пешком через построенный участок эстакады", - сказала BNS староста Русне Даля Дробнене. Компания Kelių priežiūra больше не переправляет легковые автомобили, жителей и пассажиров при помощи специальной техники, поскольку уровень воды поднялся выше 80 см. Вопрос переправы решает мэрия , она объявила чрезвычайную ситуацию.

"Мы сталкиваемся с этими проблемами на протяжении 60 лет, мы знаем, что это наводнение будет последним. Мы его спокойно переживем, у нас есть эстакада, остались лишь последние работы", – порадовалась Дробнене.

Протяженность затопленного участка 450 м.

Вода стала затапливать дорогу с четверга, тогда уровень воды на участке протяженностью 391 м составляла 6 см.

Позже уровень воды стал расти. Шилуте-Русне - единственная дорога, которая ведет на остров Русне, часть этой дороги ежегодно весной и осенью затапливают воды реки Атмата.

Сейчас на этом месте строят эстакаду, которая должна решить вопрос сообщения во время половодья.

В январе правительство указало, что на работы выделено 10 млн. евро, строительство должно завершиться в мае.

Пожарные-спасатели оказывают помощь жителям затопленного населенного пункта.