Во втором туре выборов в Сейм Литвы досрочно проголосовали 7% избирателей

В первом туре досрочного проголосовало немного больше избирателей – 178 тыс. 145 или 7,39%.

Между тем, на выборах 2016 года во втором туре досрочного голосовали 68 тыс. 695 или 2,88% избирателей, однако тогда досрочное голосование длилось два, а не четыре, как сейчас.

Досрочное голосование во втором туре парламентских выборов проходило с понедельника по четверг. В Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй была создана возможность для голосования по принципу drive-in или на мобильных пунктах для голосования, предназначенных для избирателей, находящихся в изоляции.

В пятницу началось голосование на дому.

Во втором туре избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в Сейм по партийным спискам.

Второй тур выборов состоится 25 октября.