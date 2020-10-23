Во втором туре выборов в Сейм Литвы досрочно проголосовали 7% избирателей

В первом туре досрочного проголосовало немного больше избирателей – 178 тыс. 145 или 7,39%.
Между тем, на выборах 2016 года во втором туре досрочного голосовали 68 тыс. 695 или 2,88% избирателей, однако тогда досрочное голосование длилось два, а не четыре, как сейчас.
Досрочное голосование во втором туре парламентских выборов проходило с понедельника по четверг. В Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй была создана возможность для голосования по принципу drive-in или на мобильных пунктах для голосования, предназначенных для избирателей, находящихся в изоляции.
В пятницу началось голосование на дому.
Во втором туре избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в Сейм по партийным спискам.
Второй тур выборов состоится 25 октября.
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