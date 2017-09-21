В четверг ночью местами пройдет дождь, местами ожидается туман. Днем во многих местах пройдут дожди, более обильные - на востоке страны. В Вильнюсе и Каунасе облачно. В Вильнюсе дождь будет идти чаще. Ночью будет 10 градусов тепла. Днем в Вильнюсе 13, в Каунасе до 15 градусов. В Шяуляй облачно, сильный дождь ожидается днем. Ночью будет 10, днем 13 градусов тепла. На взморье будет пасмурно, небольшие осадки. Ночью 11, днем 16 градусов тепла.

В Пятницу ночью местами пройдет дождь, на востоке страны - более обильный. Днем температура уже будет выше, ожидаются прояснения и небольшие осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, 12 градусов тепла. Днем из-за туч будет выглядывать солнце, время от времени пройдет дождь, воздух прогреется до 21 градусов. В Шяуляй ночью будет пасмурно, 11 градусов. Днем ожидаются прояснения, температура 20 градусов выше нуля. На взморье облачно, небольшой дождь, ночью 11, днем 17 градусов тепла.

В субботу ожидается порывистый ветер, однако из-за облаков будет выглядывать солнце. В Вильнюсе и Каунасе ясно. Ночью 13, днем 20 градусов тепла. В Шяуляй также ясная погода. Ночью 12, днем 19 градусов тепла. На взморье небольшой дождь. На взморье ночью небольшой дождь, однако утром облака рассеются. Утром будет 14, дне до 20 градусов тепла.

В воскресенье без особых перемен. В Вильнюсе и Каунасе ясно. Ночью 11, днем 19 градусов тепла. В Шяуляй ночью ясно, температура 10 градусов тепла. Днем до 18 градусов, будет светить солнце. На взморье будет ясно. Ночью 13, днем около 19 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей неделе сохранится сухая, солнечная и теплая погода, однако будет дуть порывистый ветер.