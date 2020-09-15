Во вторник Вильнюс сковали заторы, водителям придется вооружиться терпением

Заторы образовались на следующих улицах:
на ул. Озо в сторону перекрестка Карейвю, Калварию и Озо;
на ул. Оланду, в сторону кольца;
на ул. Укмергес от перекрестка с ул. М.Летувё (в центр);
на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю и Жирмуну (со стороны ул. О.Милашяус);
на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю, Калварию и Озо;
на ул. Калварию в сторону Карейвю, Калварию и Озо (в центр);
на ул. Калварию в сторону перекрестка Калварию и Жирмуну (в центр);
на ул. Озо в сторону перекрестка Озо и Гялвону (со стороны Шешкине);
на проспекте Пилайтес в сторону перекрестка проспекта Пилайтес и проспекта Лайсвес (в центр);
на ул. Т.Нарбуто в сторону перекрестка ул. Т.Нарбуто и ул. Селю (в центр);
на ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка ул. Гележинё Вилко и ул. Укмергес (в центр);
на ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка ул. Гележинё Вилко и ул. Жальгирё (из центра);
на ул. Укмергес в сторону перекрестка ул. Укмергес– ул. Гележинё Вилко;
на ул. Осло в сторону Гарюнай;
на ул. Й.Ясинскё в сторону перекрестка ул. Й.Ясинскё, ул. Паменкальнё и ул. Кудиркос;
на ул. Карейвю в сторону перекрестка ул. Карейвю-ул. Вяркю (со стороны ул. Жирмуну);
на проспекте Саванорю в сторону перекрестка проспекта Саванорю с ул. Вилкпедес (в центр).
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