Во вторник Вильнюс сковали заторы, водителям придется вооружиться терпением

Заторы образовались на следующих улицах:

на ул. Озо в сторону перекрестка Карейвю, Калварию и Озо;

на ул. Оланду, в сторону кольца;

на ул. Укмергес от перекрестка с ул. М.Летувё (в центр);

на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю и Жирмуну (со стороны ул. О.Милашяус);

на ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю, Калварию и Озо;

на ул. Калварию в сторону Карейвю, Калварию и Озо (в центр);

на ул. Калварию в сторону перекрестка Калварию и Жирмуну (в центр);

на ул. Озо в сторону перекрестка Озо и Гялвону (со стороны Шешкине);

на проспекте Пилайтес в сторону перекрестка проспекта Пилайтес и проспекта Лайсвес (в центр);

на ул. Т.Нарбуто в сторону перекрестка ул. Т.Нарбуто и ул. Селю (в центр);

на ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка ул. Гележинё Вилко и ул. Укмергес (в центр);

на ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка ул. Гележинё Вилко и ул. Жальгирё (из центра);

на ул. Укмергес в сторону перекрестка ул. Укмергес– ул. Гележинё Вилко;

на ул. Осло в сторону Гарюнай;

на ул. Й.Ясинскё в сторону перекрестка ул. Й.Ясинскё, ул. Паменкальнё и ул. Кудиркос;

на ул. Карейвю в сторону перекрестка ул. Карейвю-ул. Вяркю (со стороны ул. Жирмуну);

на проспекте Саванорю в сторону перекрестка проспекта Саванорю с ул. Вилкпедес (в центр).