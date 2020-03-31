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В память о жертвах коронавируса в Италии во вторник вечером Президентский дворец, колокольня Кафедрального собора и памятник Три креста в Вильнюсе будут подсвечены цветами итальянского флага.
Italijos vėliava
Italijos vėliava
© AFP / Scanpix

"Литва вместе с другими странами Евросоюза (ЕС) выражает глубокие соболезнования Италии в связи с потерей многих человеческих жизней из-за вируса. Каждый из нас должен сделать всё, чтобы избежать других жертв и остановить распространение вируса. В это трудное время я желаю семьям и близким жертв коронавируса во всём мире стойкости, выдержки и единства", - сказал для пресс-релиза президент Литвы Гитанас Науседа.

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В Италии больше всего смертей от коронавируса в Европе - число жертв превышает 11 000. Во вторник в этой стране объявлен Национальный день траура в память жертв коронавируса.

В знак солидарности с итальянцами в полдень по итальянскому времени в кафедральных соборах всех епископств Литвы будут звонить колокола.

По последним данным, коронавирусом в Италии заразилось более 100 тыс. человек.

ru.DELFI.lt
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