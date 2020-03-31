Во вторник вечером часть исторических зданий Вильнюса окрасилась в цвета итальянского флага

"Литва вместе с другими странами Евросоюза (ЕС) выражает Италии глубокие соболезнования в связи с потерей многих человеческих жизней из-за вируса. Каждый из нас должен сделать всё, чтобы избежать других жертв и остановить распространение вируса. В это трудное время я желаю семьям и близким жертв коронавируса во всём мире стойкости, выдержки и единства", - сказал для пресс-релиза президент Литвы Гитанас Науседа.
В Италии зафиксировано больше всего смертей от коронавируса в Европе - количество жертв превышает 11 000. Во вторник в этой стране объявлен Национальный день траура в память жертв коронавируса.
В знак солидарности с итальянцами в полдень по итальянскому времени в кафедральных соборах всех храмов Литвы звонили колокола.
По последним данным, коронавирусом в Италии заразилось более 100 000 человек.
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