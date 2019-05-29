Во вторник на большей части Литвы прошли сильные ливневые дожди. На этот раз ливня не было только в Вильнюсе, а вот жителям Шяуляй не повезло - фотографии очень напоминают те, что делали во время сильных летних дождей в Вильнюсе.
Situacija Šiaulių mieste
© Socialinio tinklo nuotr.

На фото, которые жители размещали в социальных сетях, видно, что на некоторых улицах автомобили буквально тонут. Например, на ул. Аукштабалё автомобили еле-еле передвигаются, уровень воды доходит до середины авто.

На других кадрах виден застрявший автобус, люди стоят в заторах. Подобная ситуация была и на ул. Корсако.

Синоптики уже днем предупреждали о ливневых дождях и шквальном ветре.

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