На фото, которые жители размещали в социальных сетях, видно, что на некоторых улицах автомобили буквально тонут. Например, на ул. Аукштабалё автомобили еле-еле передвигаются, уровень воды доходит до середины авто.

На других кадрах виден застрявший автобус, люди стоят в заторах. Подобная ситуация была и на ул. Корсако.

Синоптики уже днем предупреждали о ливневых дождях и шквальном ветре.