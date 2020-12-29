aA
Во вторник поступило сообщение о 78 скончавшихся от коронавируса. Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что это данные не только за последние сутки, но и за последние несколько выходных дней.
Во вторник в Литве сообщили об умерших не только за последние сутки
© Organizacijos nuotr.

"В числе этих случаев, были смерти, зафиксированные 25 и 26 декабря, только больницы сообщили о них 28 декабря", – сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

По ее словам, центр собирает информацию и вносит ее в статистику, когда получает данные из медучреждений.

"Это не связано с работой НЦОЗ в выходные. Наши специалисты в обычном режиме работают и в выходные дни", – сказала Петравичене.

Статьи по теме:
В Литве обнаружены 804 неучтенные смерти, 324 - от коронавируса  (43)
В декабре в Литве зафиксирован рост смертности от коронавируса  (16)

"С учетом нагрузки, которая лежит на медучреждениях, мы допускаем, что может опаздывать информация о смертях от COVID-19", – прибавила она.

В последнее время количество смертей, о которых сообщают, увеличивается после выходных и праздников.

Однако представитель Сантаришкской клиники Гитана Летукене сказала, что больница пересылает НЦОЗ данные о смерти пациентов "24 часа в сутки 7 дней в неделю". По ее словам, праздничные дни не являются исключением.

Пресс-секретарь Каунасской больницы Саулюс Твирбутас сказал, что их больница оперативно передает информацию НЦОЗ.

"Мы обязаны сообщать о смерти пациента НЦОЗ не позже, чем в течение 12 часов. Поэтому, несмотря на большую нагрузку, наши врачи без промедления передают такую информацию", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Во время праздников от COVID-19 скончались 2 человека до 40 лет: один из них заболел на работе (6)

Коронавирус в Литве продолжает забирать жизни очень...

Коронавирус в Литве унес жизнь еще одного жителя из возрастной группы 20-29 лет (5)

За минувшие сутки в Литве от коронавируса умерли 14...

TOP новостей

Naujieji metai Palangoje

В новогоднюю ночь в двери жителей Литвы может постучаться полиция (124)

Адвокат Довиле Мираускене напомнила, что одно из...

Премьер-министр Литвы решение о карантине намерена пересматривать не раньше середины января (125)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Из-за наглых действий коллег работающие с больными COVID-19 медики остались без прививок (38)

27 декабря в Литве была начата вакцинация враче от COVID-19...

В Литве обнаружены 804 неучтенные смерти, 324 - от коронавируса  пояснения НЦОЗ (43)

В ходе перевода деятельности Национального центра...

В Литве за сутки от коронавируса скончались 78 человек  заболел 1921 человек (46)

За минувшие сутки в Литве установили 1921 новый случай...