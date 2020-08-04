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Во вторник погоду в Литве обусловит циклон. Ночью на западе, а днем в большинстве районов пройдут дожди. В этот день будет пасмурно, время от времени солнце из-за облаков будет появляться на востоке и на юго-востоке страны.
Во вторник пройдет дождь, а со среды осадков не обещают
© DELFI / Orestas Gurevičius

Ночью было 14–19 градусов. Прохладнее было у моря, а на большей части страны сохранялась температура 15–18 градусов, теплее было в Каунасе, в Паневежисе и Биржай. Воздух прогреется до 22 в Расейняй и Мариямполе, а в Вильнюсе и Утене до 27 градусов. От Шяуляй до взморья будет всего 18–21 градус.

В среду ночью дожди пройдут во многих районах, меньше осадков ожидается только у моря. Местами прогнозируют туман. Утром будет 10–15 градусов тепла, у моря и местами на востоке ожидается 16 градусов.

В среду днем установится зона высокого давления. Ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируют. У моря будет 20, в Жемайтии 21, на севере, юге и востоке страны 22–24 градуса тепла, в Каунасе и Кедайняй до 25 градусов.

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