Во вторник общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным

"В столице проходим много разных мероприятий, много сделано для того, чтобы люди могли удобно перемещаться по городу – на общественном транспорте, велосипеде, автомобиле, пешком, на электросамокате и т.д. Вильнюс разработал план гармоничного движения, и это не просто документ - он действует.

Общественный транспорт в столице - основное средство перемещения, а подаренные городом бесплатные поездки представляют собой символическое приветствие для всех, кто каждый день ездит на автобусах и троллейбусах, а также поощрение для тех, кто ими обычно не пользуется", – сказала глава "Услуг сообщения" Модеста Гусаровене.

22 сентября сами контролеры также будут ездит на автобусах и троллейбусах. Их функция в этот день - поддержание порядка.

22 сентября пассажирам не надо активировать свои билеты или использовать программы m.Ticket и Trafi. В этот день горожане и гости столицы могут бесплатно пользоваться стоянками "Паркуйся и езжай" на ул. Укмергес, 246 (рядом с ТЦ Senukai), на ул. Селю, 62 (Жверинас) и рядом с проспектом Саванорю, 124.

В Вильнюсе курсируют больше 350 новых автобусов и троллейбусов, в их числе и первые электрические автобусы.

Напомним, что решением Вильнюсского горсовета общественный транспорт перевозит пассажиров бесплатно 6 дней в году: 16 февраля, 11 марта, 6 июля, 22 сентября, в вечер зажжения огней на елке в столице и 31 декабря вечером.