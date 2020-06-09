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Во вторник коронавирус в Литве унес жизни еще трех человек – двоих бывших пациентов Антавиляйского пансионата и одного пациента Вильнюсской клинической больницы, информировал Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Во вторник коронавирус в Литве унес жизни еще трех человек
© AFP / Scanpix

"Бывшие пациенты Антавиляйского пансионата скончались в отделении COVID-19 Вильнюсской клинической больницы, а бывший пациент Вильнюсской клинической больницы скончался в Сантаришкской клинике", – сказала глава Вильнюсскофго департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, все три пациента были почтенного возраста, у них были сопутствующие заболевания.

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По словам Лингене,всего коронавирус унес жизни 7 пациентов Антавиляйского пансионата и 10 пациентов Вильнюсской клинической больницы.

Ранее во вторник сообщалось еще об одной смерти от коронавируса, однако позже уточнили, что несмотря на то, что у пациента диагностировали коронавирус, он скончался от онкологического заболевания.

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