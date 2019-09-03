Во вторник будет по-осеннему холодно и дождливо

Через восточную часть пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет не только прохладу, но и осадки.

Дожди прогнозируют затяжные и интенсивные. На западе сегодня будет больше солнца, однако и там днем увеличится облачность. После обеда то там, то тут пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть западный ветер.

В среду ночью на большей части территории страны вероятность осадков будет невелика, но на запад придет новый атмосферный фронт с дождями. Местами прогнозируют туман. Ночью будет 8–13, на взморье до 15–17 градусов.

В среду днем будет облачно, однако дожди будут идти в основном на западе страны. Ожидаются небольшие кратковременные осадки. Днем будет теплее 19–24 градуса.

В ночь на 5 сентября без дождя, только местами прогнозируют туман. Днем на западе возможен небольшой дождь. Усилится ветер, но температура будет летней: ночью 10–15, на взморье 17, днем 20–25 градусов тепла.