Во вторник будет по-осеннему холодно и дождливо

Через восточную часть пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет не только прохладу, но и осадки.
Дожди прогнозируют затяжные и интенсивные. На западе сегодня будет больше солнца, однако и там днем увеличится облачность. После обеда то там, то тут пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть западный ветер.
В среду ночью на большей части территории страны вероятность осадков будет невелика, но на запад придет новый атмосферный фронт с дождями. Местами прогнозируют туман. Ночью будет 8–13, на взморье до 15–17 градусов.
В среду днем будет облачно, однако дожди будут идти в основном на западе страны. Ожидаются небольшие кратковременные осадки. Днем будет теплее 19–24 градуса.
В ночь на 5 сентября без дождя, только местами прогнозируют туман. Днем на западе возможен небольшой дождь. Усилится ветер, но температура будет летней: ночью 10–15, на взморье 17, днем 20–25 градусов тепла.
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