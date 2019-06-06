Во время жары в Литве прогнозируют ливни с грозами

Сегодня погоду в Литве определит антициклон. В первой половине дня будет солнечно, спокойно и сухо. Днем появятся дождевые облака, после обеда начнутся кратковременные дожди с грозами.
© DELFI / Andrius Ufartas

Местами будут идти сильные дожди, возможен град и сильный ветер (до 15–20 м/с). Воздух прогреется до 27–32 градусов. Вильнюсе ожидается переменная облачность. Вечером возможен дождь с грозой. Температура составит около 30 градусов.

В пятницу в первой половине ночи будут идти дожди с грозами. Во второй половине дня вероятность дождя невелика. Температура ночью будет 15–19 градусов. В пятницу днем придет зона низкого давления. Увеличится облачность, во многих районах ожидаются дожди с грозами, местами сильные. Температура воздуха будет 25–30 градусов.

В субботу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. На востоке еще будет жарко, а на западе уже похолодает.

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