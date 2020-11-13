Во время второй волны COVID-19 и выборов в парламент сократилось количество считающих, что жизни в Литве улучшилась

Опрос компания Baltijos tyrimai провела 13–23 октября. Его результаты показали, что 34% участников опроса считают, что положение в Литве улучшается (в сентябре таких было 50%, а в октябре 2019 г. - 45%).

Значительно выросло число людей, которые считают, что положение ухудшилось. 2/3 (64%) респондентов отметили, что, по их мнению, положение в Литве ухудшается. В сентябре таких было 49%, а в октябре 2019 г. - 55%. 2% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Самыми большими оптимистами были молодые люди до 30 лет (50% из них считают, что дела улучшаются), так же считают 38% респондентов с образованием выше среднего, 55% учащейся молодежи и 39% специалистов и служащих, 40% представителей сторонников правых партий. Также считают и те, кто оценивает свое финансовое положение как хорошее (47%).

Нынешним положением в стране больше всего не довольны жители села, респонденты с неоконченным средним образованием и люди с небольшим месячным достатком на семью (до 700 евро), безработные и домохозяйки, граждане польской и русской национальностей.

В опросе участвовало 1000 респондентов (с 18 лет и старше). Погрешность результатов 3,1%.