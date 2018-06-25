Вильнюс Папа Римский посетит 22 сентября: эта дата совпадает с Международным днём без автомобиля, когда в больших городах и без того предоставляют различные льготы на проезд в общественном транспорте.
"Жителей и без того призывают в этот день бесплатно пользоваться общественным транспортом, так как в этот день Европа празднует Международный день без автомобиля. По этой причине городской совет уже ранее принял решения", - сказал BNS Александр Зубряков, советник мэра Вильнюса.
Каунас ранее решил бесплатно ездить на общественном транспорте каждый год в дни четырёх праздников. Один из этих дней - Международный день без автомобиля, но, принимая во внимание тот факт, что на следующий день состоится визит Папы Римского в Каунас, в горсовет было подано предложение о переносе льготного дня и бесплатный проезд в городских автобусах и троллейбусах предложить не 22-го, а 23-го сентября.
Папа Франциск посетит Литву с государственным визитом 22-23 сентября.
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