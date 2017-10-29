Во время учений "Железный волк 2" пострадал военный профессионал из батальона улан им. Великой княгини Бируте.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Минобороны сообщает, что военный получил травму, когда во время перемещения броневика по лесистой местности ствол его пулемета зацепился за сук. Пулеметная система начала вращаться и зацепила военного.

Военному оказали первую помощь, а потом доставили в Лаздинайскую больницу скорой помощи для осмотра. Врачи диагностировали перелом ребер.

Военному назначили амбулаторное лечение.

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