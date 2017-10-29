Минобороны сообщает, что военный получил травму, когда во время перемещения броневика по лесистой местности ствол его пулемета зацепился за сук. Пулеметная система начала вращаться и зацепила военного.

Военному оказали первую помощь, а потом доставили в Лаздинайскую больницу скорой помощи для осмотра. Врачи диагностировали перелом ребер.

Военному назначили амбулаторное лечение.