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Коронавирус в Литве продолжает забирать жизни очень молодых людей. Во время Сочельника и Рождества Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил о смерти от COVID-19 двух человек из возрастной группы 30-39 лет.
Во время праздников от COVID-19 скончались 2 человека до 40 лет: один из них заболел на работе
© Vidmantas Balkūnas

О смерти одного из этих людей стало известно 26 декабря. Человеческая жизнь потухла в канун Рождества в Клайпедской республиканской больнице, куда он был госпитализирован 2 декабря.

По словам Юстины Петравичене, специалиста по связям с общественность Отдела внутреннего управления Вильнюсского отделения НЦОЗ, коронавирус был подтвержден 9 декабря. Лицо имело сложную сопутствующую патологию.

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Сообщалось также о смерти еще одного человека из возрастной группы 30–39 лет во время праздников. Он скончался 20 декабря в клинике Каунаса. Сообщалось также, что у него были сопутствующие заболевания.

У этого человека инфекция COVID-19 была подтверждена 11 декабря после обследования в мобильном пункте. Первоначально состояние этого человека, по словам Ю. Петравичене, оценивалось как среднее. Человек заразился от коллег на работе.

Неделю назад коронавирус унес жизнь жительницы Паневежиса, которой не исполнилось и 30 лет. 17 декабря она была госпитализирована в Паневежскую республиканскую больницу, где через день скончалась. Сообщается, что у этой женщины также была тяжелая сопутствующая патология.

Это вторая жертва коронавируса в Литве, которой было меньше 30 лет. Портал Delfi писал, что в начале декабря в клинике Каунаса от коронавируса скончался 27-летний мужчина из Мариямполе, у которого якобы не было сопутствующих заболеваний.

Всего в Литве коронавирус уже унес жизни 1228 человек.

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