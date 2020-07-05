Во время отпуска по уходу за ребенком хотели бы отдать ребенка в детский сад, но будут ли выплаты?

О таких намерениях мамы рассказали на одном из форумов (mamyciuklubas.lt). Одни женщины были возмущена тем, что нынешние "супер-мамы" больше не могли оставаться со своими детьми, и хотела как можно скорее отправить их в детский сад. Другие были обеспокоены желанием взять "все до копейки" от государства.

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Отправила ребенка в сад - иди работай

Одним словом, они разделились на несколько лагерей. Не недостатка в тех, кто удивляется, как и не было недостатка в советах. Один из них ясен и лаконичен: если уже отправила ребенка в сад - так иди рабой.

Однако были и разговоры о периоде адаптации ребенка в детском саду - он не такой короткий. Таким образом, это отличная возможность для того, чтобы ребенок привык к новой обстановке, прежде чем его матери нужно будет вернуться на работу.

Мамы, воспитывающие несколько детей, также интересовались этой возможностью. Они сказали, что хотели бы отдать старших в детский сад, чтобы остаться с младшим. Появился вопрос, что делать в таком случае, имеешь ли право получать пособие по уходу за ребенком.

На вопрос, может ли мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, отправить ребенка в детский сад без потери пособия, советница министра социального обеспечения и труда Эгле Самошкайте подтвердила, что она не потеряет пособие, однако есть одно но.

Придется заплатить за детский сад

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, мать может отправить ребенка в детский сад и в результате не потеряет пособия, однако заплатит за детский сад. В Литве отпуск по уходу за ребенком может продолжаться до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, но третий год воспитания ребенка не оплачивается, а первый и второй могут быть оплачены в соответствии с выбранной моделью.

Можно решить заботиться о ребенке до тех пор, пока ему не исполнится один год, тогда пособие достигнет 77,58 процента от зарплаты "на бумаге", или присматривать за ребенком до достижения им двухлетнего возраста - тогда в первый год пособие достигает 54,31 процента от зарплаты "на бумаге", во втором - 31,03 процента от зарплаты "на бумаге".

Посещает непостоянно

По словам Э. Самошкайте, не потеряет пособия ни в том случае, если мать воспитывает одного ребенка, либо если она решит отправить старшего ребенка в детский сад.

Поинтересовавшись у представителей Вильнюсского городского самоуправления, много ли матерей хотят отдать своих детей в детский сад, находясь в отпуске по уходу за ребенком, они ответили, что не собирают такую информацию и поэтому не могут ответить.

Старший специалист отдела маркетинга и коммуникаций Довиле Ибянскайте заметила, что матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, отводят своих детей в детские сады, только посещаемость этих детей непостоянна.