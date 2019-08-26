Вильнюсская полиция информирует, что 21 августа в таборе полиция заметила группу людей, которые явно чего-то ждали. В таборе группа людей не цыганской национальности всегда привлекает внимание ‒ ведь именно в таборе распространяют наркотики. Полиция заметила, как один мужчина передал сверток из фольги другому мужчине. Увидев полицейских, оба они выбросили свертки из фольги.

У ног подозреваемого лежало 35 свертков из фольги, "доз" с наркотиками, у ног покупателя был лишь один сверток. Задержанные уже попадали в поле зрения полиции.

Начато расследование по факту нелегальной торговли наркотическими веществами и по факту хранения наркотиков без цели их распространения. Подозреваемым назначена самая жесткая мера пресечения.

Вечером того же дня в Науининкай полиция заметила женщину, которая уже попадала в поле из внимания. Было решено ее проверить. Женщина узнала полицейских и сразу призналась, что у нее есть наркотики. Она отдала полиции 30 "доз". Женщина (1984 г.р.) подозревается в распространении наркотиков.

Позже полиция проверила одну из квартир в Науининкай ‒ в этой социальной квартире проживает одна из цыганских семей, которая раньше жила в таборе. Полицию поразила роскошь убранства жилья. В квартире стояла роскошная мебель, висели картины, стояла дорогая бытовая техника. Такое роскошное социальное жилье, наверное, единственное в Литве. Во время обыска в квартире нашли около 12 г наркотиков, больше 1100 евро, которые, как предполагают, были получены преступным способом.

Были задержаны женщина (1976 г.р.) и ее дочь (1997 г.р). Женщина уже была судима за распространение наркотиков. Суд разрешил взять ее под стражу, а дочь пожалили.